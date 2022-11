Sofern Sie Ihre Produkte oder Dienstleistungen auf dem deutschen Markt anbieten möchten, führt generell kein Weg an der Top-Level-Domain „.de“ vorbei.

Keine andere Domainendung genießt bei deutschen Internetnutzern mehr Vertrauen und keine Endung hat in Deutschland eine höhere Akzeptanz. Wichtige Vorteile, die Sie sich für Ihr Online-Marketing ganz klar zunutze machen sollten.

Überlegen Sie einmal, welche Domainendungen Sie in der TV-Werbung sehen. Welche Endungen hören Sie bei Werbespots im Radio? Welche lesen Sie in Zeitschriften? Welche Endung fällt Ihnen zuerst ein, wenn Sie eine Adresse in den Browser eingeben möchten?

Mit mehr als 16 Millionen registrierten Domains handelt es sich bei „.de“ um eine der weltweit beliebtesten Top-Level-Domains.

Von der Nutzung anderer Domainendungen, insbesondere der neuen Domainendungen (ngTLDs), raten wir aus den hier aufgeführten Gründen ab.

