Eine seltene Gelegenheit, die sich vermutlich nicht wiederholen wird. Premium-Domains gelangen auf den Sekundärmarkt nur durch Insolvenzen, Kündigungen oder in Sterbefällen.

Die Domain, das "digitale Grundstück" ist mitentscheidend für ihren Erfolg und spielt eine zentrale Rolle im Internet, ob als Brand, Alternativname, Kampagnen- oder Zubringer-Domain - diese Premium-Domain lohnt sich und bietet einen echten Mehrwert!