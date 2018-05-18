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Die Domain plaerrer.de steht vom Inhaber zum Verkauf
Eine seltene Gelegenheit, die sich vermutlich nicht wiederholen wird. Premium-Domains gelangen auf den Sekundärmarkt nur durch Insolvenzen, Kündigungen oder in Sterbefällen.
Die Domain, das "digitale Grundstück" ist mitentscheidend für ihren Erfolg und spielt eine zentrale Rolle im Internet, ob als Brand, Alternativname, Kampagnen- oder Zubringer-Domain - diese Premium-Domain lohnt sich und bietet einen echten Mehrwert!
Direktkontakt zum Domaininhaber
Hier haben Sie die Möglichkeit, den Preis für diese Domain ganz einfach unverbindlich und sofort per E-Mail abzurufen.
Name bzw. Firmenname
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Vorteile & Tipps
Warum diese Domain kaufen?
Was sind die Vorteile dieser Domain?
Einprägsam, Merkbar & Unverwechselbar
Eine starke Domain bleibt im Kopf – einfach zu merken, leicht auszusprechen und eindeutig in der Wahrnehmung. Ob für den professionellen Auftritt Ihrer Marke oder als digitale Wertanlage: Eine hochwertige Domain ist immer ein Gewinn.
Marketingkosten senken, höhere Klickrate
Mit einer sprechenden, passenden Domain erhöhen Sie die Klickrate Ihrer Kampagnen – insbesondere bei Google Ads. Das bedeutet: Weniger Streuverluste, bessere Performance, geringere Werbekosten.
Suchmaschinen, SEO, Optimierung, Google Ranking
Suchmaschinen lieben relevante Domains. Diese Domain enthält einen stark nachgefragten Suchbegriff – perfekt für Ihre SEO-Strategie. Mehr Sichtbarkeit bedeutet mehr Besucher, mehr Leads, mehr Umsatz.
Irrläufer & Streuverluste vermeiden
Domains ohne Bindestriche oder Sonderzeichen minimieren Verwechslungen – beim Eintippen, in E-Mails oder bei Mundpropaganda. So kommen Ihre Besucher und Kunden zuverlässig auf die richtige Website.
Mitbewerberschutz, Konkurrenz & Wettbewerbsvorteil sichern
Diese Domain könnte auch Ihre Konkurrenz interessieren. Wer sie besitzt, gewinnt strategisch – ob für Markenaufbau oder Kundenakquise. Sichern Sie sich diesen Vorteil, bevor es jemand anderes tut.
Der erste Eindruck... Vertrauen erzeugen
Die Endung „.de“ steht für Verlässlichkeit, Regionalität und Vertrauen im deutschsprachigen Raum. Nutzer verbinden damit Professionalität und Seriosität – ein klarer Vorteil für jedes Unternehmen mit deutschem Marktbezug.
Sichere Abwicklung
Kompetent. Zuverlässig. Der Sichere Domain-Kauf mit Treuhand-Service

Abwicklung
Treuhändischer Domaintransfer
Alle Transaktionen werden von unserem Treuhandteam überwacht. Wir betreuen Sie professionell vom ersten Kontakt bis zum erfolgreichen Domaintransfer mittels des Auth-Codes. Das garantiert Ihnen sichere Transfers. Mit 100% Transfererfolg seit 2011.
Kompetenz
Kompetentes Serviceteam
Es ist bei Fragen gerne telefonisch oder per Mail für Sie da, und begleitet Sie bei der neutralen Domainbewertung und bei der Abwicklung bis hin zum Domaintransfer zu Ihrem Provider. Hierbei achten wir auf völlige Diskretion. Die Domainverhandlungen laufen, sofern gewünscht, anonym ab.
Vertrauen
Sichere Zahlungsabwicklung
SEG Host übernimmt die komplette Zahlungsabwicklung. Ganz gleich ob Sie mit Paypal, Kreditkarte, Sofortüberweisung oder normaler Banküberweisung bezahlen, Ihr Geld wird erst dann an den Verkäufer ausbezahlt, wenn Ihre Domain erfolgreich zu Ihnen transferiert wurde. 100% Geld-zurück-Garantie, falls Sie Ihre Domain nicht erhalten.
Häufig gestellte Fragen
Tipps für eine gute Domain
Werde ich nach einem Kauf Inhaber der Domain? Was bedeutet „eine Domain kaufen“?
Warum lohnt sich der Kauf einer guten Domain? Wozu kann man die Domain nutzen?
Was kostet eine Domain? Kennen Sie den geforderten Preis für diese Domain?
Erhalte ich eine Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer? Kann ich den Kauf steuerlich absetzen?
Handelt es sich beim Kaufpreis um einmalige Kosten?
Muss ich für Ihre Dienste bezahlen?
Wie funktioniert der Transfer einer gekauften Domain? Ich habe einen Auth-Code erhalten, wie geht es weiter?
Warum muss es unbedingt „.de“ für Deutschland oder ".at" für Österreich / ".ch" für die Schweiz sein?
Darf ich auch als Verbraucher kaufen?
Kann meinen einen Domainkauf steuerlich absetzen?
Unsere Kooperationspartner
Zusätzlich zu unserem Netzwerk haben wir in den letzten Jahren wertvolle Kooperationen auf- und ausgebaut, mit denen wir in regelmäßigem Austausch stehen und wechselseitig Synergien nutzen:
Rechtliche Aspekte zu Domains
ältere Domain gegen jüngere Marke
Der Inhaber der älteren Domain kann gegenüber einem prioritätsjüngeren Markeninhaber aufgrund seiner Rechte aus der Domain sogar Löschungsansprüche gem. § 12 MarkenG (bei Ansprüchen aus geschäftlicher Bezeichung) oder gem. § 13 MarkenG (bei Ansprüchen aus Namensrecht) geltend machen.
Quelle: https://www.markenservice.net/
Gleicher Name – Berechtigung für eine Domain?
Im Fall von mehreren berechtigten Namensträgern für eine Domain gilt das Prinzip „First Come – First Serve“ ("Wer zuerst kommt, mahlt zuerst"). Da gleiche Interessen bestehen, ist derjenige berechtigt für die Domain, der für sie als erster die Registrierung beantragt hat.
Quelle: https://legal-patent.com/
Markendomain = Markenverletzung?
Dass eine Registrierung einer Domain mit fremdem Markennamen noch keine Markenrechtsverletzung sein muss, entschied kürzlich das Landgericht Frankfurt (Beschluss vom 18.05.2018, Az: 2-03 O 175/18).
Quelle: https://www.exali.de/
SEG Host Betriebsstätte seit 2019
Rückrufservice der SEG Host
Ob Leistungen oder Services – wir beraten Sie gern telefonisch rund um alle Anliegen bezüglich Domains. Wenn Sie uns einmal nicht erreichen, können wir Ihnen auch einen Rückrufservice anbieten – und melden uns dann bei Ihnen zu der für Sie passenden Zeit.
Frank Konrad
Service MItarbeiter
Mit der Digitalisierung erleben wir den größten Wandel der Arbeitswelt seit der industriellen Revolution. Erleben Sie wie unsere Vision einer modernen Arbeitswelt für Sie Wirklichkeit werden kann.
Social Media
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Roland Winkler
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